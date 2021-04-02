Розмова Зеленського з Байденом була ініційована США, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, хто був ініціатором сьогоднішньої розмови між президентами України та США, За його словами, телефонну розмову ініціювала американська сторона.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" .

Кулеба зазначив, що телефонна розмова президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена відбулася у вихідний день в США.

"Сполучені Штати знали, що ми хочемо поговорити, тому що ситуація дуже серйозна, але це було рішення саме американської сторони розмовляти сьогодні. Хочу наголосити, що сьогодні у США вихідний день і попри це, президент Байден зателефонував президенту Зеленському, щоб підтримати Україну", - сказав він.

Міністр додав, що Байден зателефонував Зеленському, щоб підтримати Україну на тлі агресивних дій з боку Російської Федерації.

Нагадаємо, 2 квітня відбулася перша розмова Байдена з Зеленським. Говорили про російську агресію, реформи в Україні, боротьбу з корупцією та ситуацію з COVID.

Крім того, в ході телефонної розмови Байден висловив підтримку прогресу України на шляху до членства в НАТО.

Сьогодні, 2 квітня, у ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", головні теми - чи чекати ще більшого загострення війни на сході України та чи зможе наша армія дати відповідь на провокації РФ. Крім того, гості студії та експерти, серед яких Олексій Данілов, Дмитро Кулеба, Леонід Кравчук, Василь Вірастюк, Руслан Кошулинський, Олександр Шевченко та інші, розмірковують на тему того, що не так з виборами на 87-му окрузі.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 2 квітня

Нагадаємо, у попередньому випуску політичного ток-шоу Максим Степанов розповів, що необхідно для створення української вакцини проти COVID-19.



Також міністр охорони здоров'я розповів, скільки людей потрібно вакцинувати, щоб в країні з'явився колективний імунітет.



У тому ж випуску радник голови Офісу Президента Олексій Арестович у вперше розповів, скільки українських військових загинуло від початку встановлення режиму припинення вогню на сході країни.



А відомий громадський активіст і волонтер Роман Синіцин розповів, чому виникли заворушення біля будівлі Офісу Президента на мітингу за Стерненка.



Окрім того, дивіться сюжет про те, чи має Україна шанси стати членом НАТО.