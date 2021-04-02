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Байден чекає на можливість знову відвідати Україну, - Єрмак

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 квітня 2021 18:57
Байден чекає на можливість знову відвідати Україну, - Єрмак Фото: Джо Байден і Володимир Зеленський сьогодні вперше поговорили на вищому рівні (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден у розмові з українським президентом Володимиром Зеленським заявив, що чекає на можливість знову відвідати Україну. Американський лідер у всьому підтримує Україну.

Про це у Facebook повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Президент Байден підтримує Україну в усьому, а його команда високо цінує все, що робить президент Зеленський у питаннях реформування країни. Джо Байден додав, що чекає на можливість знову відвідати Україну, а також згадав свій виступ в українському парламенті", - заявив Єрмак за підсумками розмови президентів США і України.

Зазначимо, останнім президентом США, який відвідував Україну, був Джордж Буш-молодший. Його візит відбувся навесні 2008 року.

Джо Байден востаннє відвідував Україну на початку 2017 року, коли був віце-президентом в адміністрації Барака Обами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський запросив Байдена до України на святкування тридцятої річниці Незалежності і для участі в саміті Кримської платформи.

Сьогодні президенти обох країн провели першу телефонну розмову. Американський лідер підтвердив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму.

Байден виступив за активізацію стратегічного партнерства з Києвом у боротьбі з корупцією та реалізації реформ на підставі спільних демократичних цінностей. При цьому реформи названі центральним елементом надій України на вступ до НАТО.

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