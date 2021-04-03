Украина работает над встречей Зеленского с Байденом, - Маркарова

Украинские дипломаты и Офис президента "активно работают" над организацией встречи президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Джо Байдена. Организацию этой встречи усложняет ситуация с коронавирусом.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

"И я активно, и министерство, и Офис президента работают над организацией визитов, как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, как так же приглашения для высокопоставленных американских чиновников и, безусловно, президента посетить Украину", - сказала она.

Маркарова добавила, что встреча двух президентов очень зависит от ситуации с COVID-19.

"Давайте не забывать, что пока ситуация с визитами очень сильно зависит не только от политической воли или графиков, она также зависит от ситуации с COVID-19", - отметила посол.