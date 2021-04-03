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Украина работает над встречей Зеленского с Байденом, - Маркарова

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские дипломаты и Офис президента "активно работают" над организацией встречи президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Джо Байдена. Организацию этой встречи усложняет ситуация с коронавирусом.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

"И я активно, и министерство, и Офис президента работают над организацией визитов, как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, как так же приглашения для высокопоставленных американских чиновников и, безусловно, президента посетить Украину", - сказала она.

Маркарова добавила, что встреча двух президентов очень зависит от ситуации с COVID-19.

"Давайте не забывать, что пока ситуация с визитами очень сильно зависит не только от политической воли или графиков, она также зависит от ситуации с COVID-19", - отметила посол.

Напомним, 2 апреля состоялась первая телефонная беседа Зеленского с Байденом. Разговор состоялся на фоне военного обострения на Донбассе.

Как рассказали в Офисе президента, во время разговора Байден сказал, что ждет возможности снова посетить Украину.

Добавим, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, разговор двух президентов был инициирован США.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДжозеф БайденвстречаОксана Маркарова
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