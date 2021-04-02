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Зеленський і Байден провели першу розмову на тлі загострення на Донбасі

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 квітня 2021 17:59
Зеленський і Байден провели першу розмову на тлі загострення на Донбасі Фото: Джо Байден і Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову (колаж РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

Президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Джо Байден провели першу телефонну розмову. Розмова двох лідерів відбулася на тлі загострення на Донбасі і нарощування російських військ біля кордону України.

Про це повідомляє джерело РБК-Україна в Офісі президента.

Глави держав обговорили ситуацію на Донбасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім відкладає телефонну розмову з Зеленським, очікуючи від президента України більших зусиль у боротьбі з корупцією і ряду реформ.

Як пояснив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, розмова має бути підкріплена діями з боку України.

Крім того, в посольстві США в Україні заявляли, що Білий дім не висував українському президентові умови для того, щоб відбулася телефонна розмова з Джо Байденом. При цьому в Сполучених Штатах відзначали, що така розмова обов'язково відбудеться.

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