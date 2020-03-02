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Україна продовжить участь в операції НАТО в Афганістані

Новини » Політика     02.03.2020 - 06:34
Україна продовжить участь в операції НАТО в Афганістані
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

МЗС вітає досягнення угоди між Штатами і талібами

Україна продовжить свою участь в операції НАТО в Афганістані. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко у своєму Twitter.

Операція має назву "Рішуча підтримка". За словами Пристайка, Україна братиме участь в ній допоки це буде необхідно.

"Україна є надійним партнером Сполучених Штатів та НАТО та продовжуватиме робити свій внесок у відновлення миру і стабільності в Афганістані через участь в операції НАТО "Рішуча підтримка" допоки буде потреба в допомозі афганському народові", - зазначив міністр.

Пристайко додав, що Україна вітає досягнення угоди між США і Талібаном про початок встанолення миру в Афганістані.

"В Україні вітають домовленості, досягнуті в Афганістані. Після багатьох років війни шлях до афганського примирення відкрито", - написав міністр.

Нагадаємо, в рамках мирної угоди США повинні вивести американських військових з Афганістану. Повне виведення американського військового контингенту з території Афганістану відбудеться через 14 місяців. Протягом 135 днів Вашингтон має скоротити чисельність військ в Афганістані до 8600 солдатів.

Також РБК-Україна писало, що уряд Афганістану має намір здійснити обмін полоненими з радикальним рухом "Талібан". До 5 березня мають бути звільнені близько 5 тисяч полонених талібів і 1 тисяча ув'язнених солдатів афганських Збройних сил.

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