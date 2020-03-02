Украина продолжит участие в операции НАТО в Афганистане

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

МИД приветствует достижение соглашения между Штатами и талибами

Украина продолжит свое участие в операции НАТО в Афганистане. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в своем Twitter.

Операция называется "Решительная поддержка". По словам Пристайко, Украина будет принимать участие в ней до тех пор, пока это будет необходимо.

"Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать делать свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане, учасвуя в операции НАТО "Решительная поддержка" до тех пор, пока будет потребность в помощи афганскому народу", - отметил министр.

Пристайко добавил, что Украина приветствует достижение соглашения между США и Талибаном о начале установления мира в Афганистане.

"В Украине приветствуют договоренности, достигнутые в Афганистане. После многих лет войны путь к афганскому примирению открыт", - написал министр.

Напомним, в рамках мирного соглашения США должны вывести американских военных из Афганистана. Полный вывод американского военного контингента с территории Афганистана состоится через 14 месяцев. В течение 135 дней Вашингтон должен сократить численность войск в Афганистане до 8600 солдат.

РБК-Украина писало, что правительство Афганистана намерено осуществить обмен пленными с радикальным движением "Талибан". До 5 марта должны быть уволены около 5 тысяч пленных талибов и 1 тысяча заключенных солдат афганских Вооруженных сил.