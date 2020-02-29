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Уряд Афганістану і таліби проведуть обмін полоненими

Новини » Політика     29.02.2020 - 20:52
Уряд Афганістану і таліби проведуть обмін полоненими
Фото: бойовики "Талібану" (YouTube screenshot)

Сторони повинні звільнити полонених до 5 березня

Уряд Афганістану в рамках мирної угоди з США планує здійснити обмін полоненими з рухом "Талібан". Про це повідомляє AFP.

Повідомляється, що до 5 березня мають бути звільнені до 5 тисяч полонених талібів і однієї тисячі ув'язнених солдатів афганських збройних сил.

Нагадаємо, сьогодні Сполучені Штати Америки оголосили про повне виведення американських військових з Афганістану. Повне виведення американського військового контингенту з території Афганістану відбудеться через 14 місяців. Протягом 135 днів після підписання мирної угоди з "Талібаном", Сполучені Штати скоротять чисельність військ в Афганістані до 8600 солдатів.

Крім того, в угоді йдеться, що американські спеціальні підрозділи будуть залишатися в Афганістані під час виведення військ для проведення контртерористичних операцій.

Як відомо, США ввели війська в Афганістан після терактів 11 вересня 2001 року. Рішення було підтримано близькими союзниками США. Офіційно проголошеної метою війни було знищення військової структури "Аль-Каїди" і позбавлення цієї терористичної організації позицій в Афганістані шляхом відсторонення від влади в Кабулі руху "Талібан".

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