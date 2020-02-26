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Пристайко закликав посилити економічні санкції проти РФ

Новини » Політика     26.02.2020 - 11:58
Пристайко закликав посилити економічні санкції проти РФ
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко вважає санкції - єдиним спосібом урегулювати збройний конфлікт мирними дипломатичними методами

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко закликав посилити економічні санкції проти РФ. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, санкції - це єдиний спосіб урегулювати збройний конфлікт мирними політико-дипломатичними методами.

"Міжнародний політичний економічний тиск на агресора має стати ще більш дієвим, послідовним, інтенсивним та невідворотнім. У випадку з Росією санкції - це єдиний спосіб урегулювати збройний конфлікт мирними політико-дипломатичними методами. Дієві санкції, безумовно, коштують дорого. Однак війна і дискредитація основних положень та принципів міжнародного права дорожче", - заявив Пристайко.

Він також розповів, що на полях Генасамблеї ООН обговорили посилення підтримки України в питанні повернення окупованого РФ Криму.

"В рамках ООН сформувалась міжнародна коаліція держав, які активно підтримує Україну в кримському питанні. Я вчора тільки повернувся з ООН. Мав зустрічі з генеральним секретарем ООН, з президентом сесії. Ми говорили якраз проте, що ця підтримка існує і її треба посилювати", - повідомив Пристайко.

Нагадаємо, брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк заявив, що Європейський союз у березні скасує санкції проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та екс-міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

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