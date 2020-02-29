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США оголосили про повне виведення військ з Афганістану

Новини » Політика     29.02.2020 - 15:16
США оголосили про повне виведення військ з Афганістану
Ілюстративне фото (flickr.com jeromestarkey)

Виведення військ відбудеться через 14 місяців

Сполучені Штати Америки оголосили про повне виведення американський військових з Афганістану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP у Twitter.

Так, повне виведення американського військового контингенту з території Афганістану відбудеться через 14 місяців.

Крім того, впродовж 135 днів після підписання мирної угоди з "Талібаном", Сполучені Штати скоротять чисельність військ в Афганістані до 8600 солдатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пентагон розробляє план зі швидкого виведення американських військових з Афганістану на випадок, якщо президент США Дональд Трамп раптово вирішить віддати такий наказ. Планування виведення військ називали запобіжним заходом.

Також РБК-Україна писало, що США почали скорочувати присутність в Афганістані, попри відсутність мирної угоди з талібами. За останній рік кількість скоротилася на 2 тисячі й тепер становить близько 12 тисяч осіб. Повідомляється, що присутність американських військових хочуть скоротити до 8,6 тисяч солдатів.

Крім того, що на початку вересня минулого року президент США Дональд Трамп оголосив про припинення мирних переговорів з талібами.

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