Україна призупиняє авіасполучення з Білоруссю, а нардепа Шевченка виключили з фракції: новини за 24 травня

Президент України Володимир Зеленський після інциденту c літаком Ryanair доручив призупинити авіасполучення з Білоруссю, народний депутат Євген Шевченко був виключений з фракції "Слуга народу", Верховний суд знову скасував протокол Центральної виборчої комисси щодо обрання Василя Вірастюка нардепом. Детальніше про те, що сталося в понеділок , 24 травня, - в матеріалі РБК-Україна.

Затримання Протасевича: заборони польотів і відео з СІЗО

Нардепа Шевченка виключили зі "Слуги народу"

З фракції "Слуга народу" виключили народного депутата Євгена Шевченка. "Народний депутат України Євгеній Шевченко був виключений з фракції "Слуга народу". Відповідне рішення ухвалено більшістю голосів", - йдеться у заяві фракції.

Нагадаємо, 20 квітня Шевченко провів зустріч з головою Білорусі в його кабінеті. Більш того, Шевченко схвально поставився до затримання засновника Nexta Романа Протасевича і висловив повагу до "державності" Білорусі.

Перемога Вірастюка на довиборах Ради: Верховний суд знову скасував протокол ЦВК

Верховний суд вдруге скасував протокол Центральної виборчої комісії про результати довиборів Верховної ради в окрузі №87 на Прикарпатті. Василя Вірастюка знову не визнали обраним народним депутатом.

Цей позов до ВС подав опонент Вірастюка - Олександр Шевченко. Таке рішення суд ухвалив 23 травня.

Військові в Малі заарештували президента і прем'єра країни

Військові в Малі заарештували президента Ба Ндао, прем'єр-міністра Моктара Уана і нового главу Міноборони Сулеймана Дукура.

Арешт стався через кілька годин після того, як президент підписав указ про новий склад уряду Малі. До нового складу уряду не увійшли глава МВС Марі Модібо Коне і глава Міноборони Садіо Камара. У столиці Малі Бамако були помічені переміщення техніки, повідомляє Associated Press з посиланням на очевидців.

Вчені з Уханя заразилися до початку пандемії COVID, - WSJ

Троє вчених з Уханя, які працювали з коронавірусами, одночасно потрапили до лікарні ще в листопаді 2019 року. Вони були госпіталізовані у важкому стані за місяць до початку пандемії. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на звіт американської розвідки.

Захворювання вірусологів нагадувало як COVID-19, так і ГРВІ. У газеті вважають, що ця інформація є черговим доказом гіпотези про те, що коронавірус витік з уханської лабораторії.

При цьому Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що інформація про хворобу в листопаді 2019 року трьох співробітників Уханьского інституту вірусології не відповідає дійсності. Раніше таке повідомлення поширило видання The Wall Street Journal.

Дощі знову накриють частину України: кому не пощастить з погодою

Погода в Україні у вівторок, 25 травня, очікується сприятлива в більшості областей. Сильні дощі синоптики прогнозують тільки на заході. У декількох регіонах опади можуть пройти в нічні години.