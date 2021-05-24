З авіарейсу Афіни-Вільнюс у Мінську зняли п'ятьох пасажирів, - поліція Литви

З літака авіарейсу Афіни-Вільнюс, який примусово посадили в аеропорту Мінська, зняли п'ятьох пасажирів. Поліція Литви наразі допитує пасажирів авіарейсу, аби з'ясувати обставини затримання засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича та інших осіб.

Загалом п'ятеро пасажирів рейсу Ryanair не досягли свого кінцевого пункту призначення. Кіскіс заявив, що не буде розкривати особи людей, які залишились у Мінську.

Білоруський університет у Вільнюсі заявив, що одна із його студенток, Софія Сапега, яка подорожувала разом із Протасевичем, також була затримана. Університет вимагає її звільнення.

Литовська поліція зараз допитує пасажирів, які пізніше висадились у Вільнюсі після того, як рейс нарешті досягнув пункту призначення, та оглядає літак, повідомив Кіскіс.

Розслідування може зайняти місяці, уточнив заступник генерального прокурора Литви.