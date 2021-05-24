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З авіарейсу Афіни-Вільнюс у Мінську зняли п'ятьох пасажирів, - поліція Литви

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Литва, Понеділок 24 травня 2021 17:03
З авіарейсу Афіни-Вільнюс у Мінську зняли п'ятьох пасажирів, - поліція Литви Фото: в Литві розслідують інцидент в Мінську з літаком (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

З літака авіарейсу Афіни-Вільнюс, який примусово посадили в аеропорту Мінська, зняли п'ятьох пасажирів. Поліція Литви наразі допитує пасажирів авіарейсу, аби з'ясувати обставини затримання засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича та інших осіб.

Про це 24 травня заявив начальник кримінальної поліції Литви Роландас Кіскіс, передає Reuters.

Загалом п'ятеро пасажирів рейсу Ryanair не досягли свого кінцевого пункту призначення. Кіскіс заявив, що не буде розкривати особи людей, які залишились у Мінську.

Білоруський університет у Вільнюсі заявив, що одна із його студенток, Софія Сапега, яка подорожувала разом із Протасевичем, також була затримана. Університет вимагає її звільнення.

Литовська поліція зараз допитує пасажирів, які пізніше висадились у Вільнюсі після того, як рейс нарешті досягнув пункту призначення, та оглядає літак, повідомив Кіскіс.

Розслідування може зайняти місяці, уточнив заступник генерального прокурора Литви.

Міністерство закордонних справ Литви закликало своїх громадян не відвідувати Білорусь. Таке рішення було прийнято після примусової посадки лайнера Ryanair в Мінську і затримання творця Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який перебував на борту.

НАТО вимагає міжнародного розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі.

Раніше повідомлялося, що ЄС може призупинити наземне транспортне сполучення з Білоруссю.

Зазначимо, Міжнародна організація цивільної авіації отримала запит на призупинення польотів над Білоруссю.

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