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Відмова від польотів над Білоруссю: які авіакомпанії облітають країну

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Мінськ, Вівторок 25 травня 2021 09:16
Відмова від польотів над Білоруссю: які авіакомпанії облітають країну Фото: польоти над Білоруссю заборонили (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Через примусову посадку літака в Мінську, коли був затриманий опозиційний блогер Роман Протасевич, ряд європейських країн скасували польоти над Білоруссю. Зокрема, Україна сьогодні прийме рішення щодо польотів над цією країною.

Які авіакомпанії облітають Білорусь, в матеріалі РБК-Україна.

Польоти над Білоруссю відмінили:

  • литовська AirBaltic,
  • угорська Wizz Air,
  • австрійська Austrian Airlines,
  • французька Air France,
  • нідерландська KLM,
  • німецька Lufthansa,
  • планує польська LOT.

Крім того, європейські лідери заборонили авіакомпаніям Білорусі літати в ЄС.

Прямі рейси через Білорусь продовжили здійснювати:

  • турецька Turkish Airlines,
  • ірландська Ryanair,
  • російські авіакомпанії.

Нагадаємо, у Джо Байдена пообіцяли притягнути до відповідальності режим Лукашенка.

Зазначимо, засновник Nexta повідомив про погрози після затримання Романа Протасевича.

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