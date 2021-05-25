Відмова від польотів над Білоруссю: які авіакомпанії облітають країну
Фото: польоти над Білоруссю заборонили (GettyImages)
Через примусову посадку літака в Мінську, коли був затриманий опозиційний блогер Роман Протасевич, ряд європейських країн скасували польоти над Білоруссю. Зокрема, Україна сьогодні прийме рішення щодо польотів над цією країною.
Які авіакомпанії облітають Білорусь, в матеріалі РБК-Україна.
Польоти над Білоруссю відмінили:
- литовська AirBaltic,
- угорська Wizz Air,
- австрійська Austrian Airlines,
- французька Air France,
- нідерландська KLM,
- німецька Lufthansa,
- планує польська LOT.
Крім того, європейські лідери заборонили авіакомпаніям Білорусі літати в ЄС.
Прямі рейси через Білорусь продовжили здійснювати:
- турецька Turkish Airlines,
- ірландська Ryanair,
- російські авіакомпанії.