ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Військові в Малі заарештували президента і прем'єра країни

Новость на русском →
Малі, Вівторок 25 травня 2021 02:33
Військові в Малі заарештували президента і прем'єра країни Фото: тимчасовий уряд в Малі було затверджено у вересні 2020 року(flickr/rurusha)
Автор: Даша Харченко

Військові в Малі заарештували президента Ба Ндао, прем'єр-міністра Моктара Уана і нового главу Міноборони Сулеймана Дукура. Тимчасовий уряд в Малі було затверджено у вересні 2020 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичні джерела і джерела в уряді.

Арешт стався через кілька годин після того, як президент підписав указ про новий склад уряду Малі. До нового складу уряду не увійшли глава МВС Марі Модібо Коне і глава Міноборони Садіо Камара. У столиці Малі Бамако були помічені переміщення техніки, повідомляє Associated Press з посиланням на очевидців.

Тимчасовий уряд в Малі було затверджено у вересні 2020 року, після того як військові відсторонили від влади президента Ібрагіма Бубакара Кейти і прем'єр-міністра Бубу Сіссе.

Нагадавши, президент Чаду Ідріс Дебі раптово загинув у сутичках з повстанцями на півночі країни у вихідні. Він керував країною з 2 грудня 1990 року.

Раніше повідомлялося, що у Малі напали на базу миротворців ООН. В результаті чотири людини вбиті і ще кілька отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Мали
NEWS
"Даю зізнавальні свідчення": з'явилося відео з затриманим у Мінську Протасевичем
"Даю зізнавальні свідчення": з'явилося відео з затриманим у Мінську Протасевичем
DAILY
Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті немає
Владислав Красінський, Сергій Щербина Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті немає