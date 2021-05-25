Військові в Малі заарештували президента і прем'єра країни

Військові в Малі заарештували президента Ба Ндао, прем'єр-міністра Моктара Уана і нового главу Міноборони Сулеймана Дукура. Тимчасовий уряд в Малі було затверджено у вересні 2020 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичні джерела і джерела в уряді.

Арешт стався через кілька годин після того, як президент підписав указ про новий склад уряду Малі. До нового складу уряду не увійшли глава МВС Марі Модібо Коне і глава Міноборони Садіо Камара. У столиці Малі Бамако були помічені переміщення техніки, повідомляє Associated Press з посиланням на очевидців.

Тимчасовий уряд в Малі було затверджено у вересні 2020 року, після того як військові відсторонили від влади президента Ібрагіма Бубакара Кейти і прем'єр-міністра Бубу Сіссе.