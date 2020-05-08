Україна пропонує підключити до роботи ТКГ переселенців: хто може потрапити

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У Мінськ можливо будуть запрошувати представників від юридичної спільноти, від журналістів

Україна планує підключити до роботи підгруп ТКГ переселенців з Донбасу. Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Мінська реформа: як команда Зеленського перезавантажує переговори по Донбасу".

Поки що у владі виробляють критерії, за якими буде проходити відбір потенційних делегатів від України. Джерело, обізнане про ходом переговорного процесу, повідомило РБК-Україна, що у Мінськ можливо будуть запрошувати представників від юридичної спільноти, від журналістів, від священнослужителів і т. д, які користуються авторитетом у суспільстві.

Або ж кандидатами стануть представники місцевого самоврядування, які були обрані ще на місцевих виборах 2010 року. Але оскільки з тих пір на території ОРДЛО не проходили жодні визнані Україною і світом вибори, вони можуть вважатися цілком легітимними мерами і депутатами місцевих рад.

Раніше повідомлялось, що Україна офіційно пропонує залучити переселенців до роботи підгруп Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу в якості представників окремих районів Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ, який посилює представництво України в ТКГ представниками Кабінету міністрів і нардепами для прискорення мінського процесу.