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Стало відомо, навіщо Україна підняла рівень делегації в ТКГ

Новини » Політика     08.05.2020 - 09:51
Стало відомо, навіщо Україна підняла рівень делегації в ТКГ
Фото: МЗС Білорусі (twitter.com/belarusmid)

Україна це зробила для того, щоб Росія зробила аналогічний крок

Україна підняла рівень делегації в трьохсторонніх контрактній групі (ТКГ) для того, щоб Росія зробила аналогічний крок. Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Мінська реформа: як команда Зеленського перезавантажує переговори по Донбасу".

Джерело РБК-Україна, обізнане з ходом переговорних процесів, розповідає, що за задумом Офісу президента, Росію тепер поставили перед вибором. Якщо вона не зробить крок у відповідь, і не надішле в Мінськ власних представників рівня заступників міністрів або депутатів, як зробила Україна, тоді офіційний Київ зможе напирати на те, що саме РФ не хоче домагатися миру на Донбасі.

"Наші німецькі партнери в особі пана Хайко Мааса (глава МЗС Німеччини, - ред.) прямо позначили позицію РФ "Мінську" - сторона міжнародного військового конфлікту на території нашої країни. Тому всі ці інсинуації Росії про те, що вони "посередник" десь там, виглядають просто смішно", - сказав співрозмовник видання.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що Україна розраховує, що Російська Федерація підвищить рівень свого представництва в ТКГ в Мінську у відповідь на такий крок з боку офіційного Києва.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський підписав указ, який посилює представництво України в ТКГ представниками Кабінету міністрів і нардепами для прискорення мінського процесу.

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