ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Зеленського пояснили підвищення представництва України в ТКГ

Новини » Політика     06.05.2020 - 17:20
У Зеленського пояснили підвищення представництва України в ТКГ
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Перезавантаження контактної групи зроблено для прискорення мінського процесу

Представництво України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі було підвищено представниками Кабінету міністрів і нардепами для прискорення мінського процесу. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками переговорів глави Офісу президента Андрія Єрмака з політичними радниками лідерів країн "нормандської четвірки".

Повідомляється, що президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ для прискорення мінського процесу.

"Ми підняли його (представництво, - ред.) до дуже високого офіційного рівня", - заявив Єрмак.

Зазначимо, указом президента заступником голови української делегації в ТКГ призначено віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. На рівні підгруп Україну представлятимуть заступники міністрів або нардепи - голови профільних комітетів Верховної ради:

  • заступником голови делегації буде голова комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко;
  • до підгрупи з соціально-економічних питань увійшла заступник міністра економіки Юлія Свириденко;
  • до підгрупи з політичних питань - голова комітету з питань правової політики Андрій Костін;
  • до підгрупи з питань безпеки - заступник міністра оборони Олександр Поліщук;
  • до підгрупи з гуманітарних питань - голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна офіційно запропонувала перезавантажити роботу Контактної групи з залученням переселенців. Очікується, що переселенці зможуть брати участь у робочих підгрупах як представники окремих районів Донецької та Луганської областей.

Зеленський не поїде до Мінська на парад Перемоги
Новини України Володимир ЗеленськийАндрій ЄрмакКонтактная група
News
On Top