У Зеленського пояснили підвищення представництва України в ТКГ

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Перезавантаження контактної групи зроблено для прискорення мінського процесу

Представництво України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі було підвищено представниками Кабінету міністрів і нардепами для прискорення мінського процесу. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками переговорів глави Офісу президента Андрія Єрмака з політичними радниками лідерів країн "нормандської четвірки".

Повідомляється, що президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ для прискорення мінського процесу.

"Ми підняли його (представництво, - ред.) до дуже високого офіційного рівня", - заявив Єрмак.

Зазначимо, указом президента заступником голови української делегації в ТКГ призначено віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. На рівні підгруп Україну представлятимуть заступники міністрів або нардепи - голови профільних комітетів Верховної ради:

заступником голови делегації буде голова комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко;

до підгрупи з соціально-економічних питань увійшла заступник міністра економіки Юлія Свириденко;

до підгрупи з політичних питань - голова комітету з питань правової політики Андрій Костін;

до підгрупи з питань безпеки - заступник міністра оборони Олександр Поліщук;

до підгрупи з гуманітарних питань - голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна офіційно запропонувала перезавантажити роботу Контактної групи з залученням переселенців. Очікується, що переселенці зможуть брати участь у робочих підгрупах як представники окремих районів Донецької та Луганської областей.