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Україна пропонує перезавантажити ТКГ із залученням переселенців

Новини » Політика     06.05.2020 - 16:59
Україна пропонує перезавантажити ТКГ із залученням переселенців
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Україна розраховує на переселенців як на представників ОРДЛО

Україна офіційно пропонує залучити переселенців до роботи підгруп Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу в якості представників окремих районів Донецької та Луганської областей. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками переговорів глави Офісу президента Андрія Єрмака з політичними радниками лідерів країн "нормандської четвірки".

Повідомляється, що в ході сьогоднішніх переговорів українська сторона запропонувала залучити до роботи в підгрупах внутрішньо переміщених осіб як представників ОРДЛО. Єрмак уточнив, що учасники контактної групи будуть залучати їх до дискусій, консультацій та узгодження питань, передбачених мінськими угодами.

"У той же час керівник Офісу президента відзначив неприпустимість жодних переговорів з представниками невизнаних квазідержавних утворень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вперше про залучення представників окремих районів Донбасу до переговорів заговорили після засідання Контактної групи 11 березня 2020 року, після якого було прийнято протокол з пунктом про створення Консультативної ради. Опозиція розкритикувала дану ідею, пов'язуючи її з нібито спробою легітимізації "ДНР" і "ЛНР".

На початку квітня Москва звинуватила Францію і Німеччину у зриві ініціативи про створення Консультативної ради.

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