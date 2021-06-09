На суді щодо MH17 озвучили нові записи розмов бойовиків про "Бук"

На суді у справі про знищення малайзійського літака рейсу MH17 над Донбасом опублікували нові записи перехоплених розмов високопоставлених бойовиків так званої "ДНР". Бойовики обговорюють російський ракетний комплекс "Бук".

На суді представили записи переговорів так званого "глави розвідки" донецьких бойовиків Сергія Дубинського з заступником ватажка батальйону "Восток" Олександра Семенова, а також переговори Дубинського з одним з ватажків "ДНР" Ігорем Гіркіним та бойовиками з "розвідбатальйону".

Зокрема, за сім годин до катастрофи MH17 Дубинський та його підлеглий Олег Пулатов обговорюють відправку "Бука" до села Первомайське в Донецькій області. Саме звідти, як вважає слідство, і була запущена ракета по малайзійському літаку.

Дубинський: Слухай мене. Зараз тобі "Крот" притягне "Бук-М" (у 2014 році позивний "Крот" мав ще один підозрюваний у справі Леонід Харченко - голова "розвідувального підрозділу" так званої "ДНР").

Дубинський: Треба поставити десь в районі Первомайська його."Бук-М" ... І прийдуть три танки "Востока" з охороною.

На ще одному записі Дубинський та Пулатов визначають роль, яку міг виконувати Харченко ("Крот") у транспортуванні "Бука".

Дубинський: Ти чекаєш Льоню. Льоня зараз веде цю ось Б-М, ти зрозумів, так?

Пулатов: Так.

Дубинський: Бук-бук.

Пулатов: Я зрозумів, да. Я з дерев'яними розбираюся.

Дубинський: Я зрозумів. Значить, ти, Льоня і всі наші знаходиш Первомайку. В районі Первомайського в резерві ваша задача охорона цього "Бука" і організація цього ... (нерозбірливо).