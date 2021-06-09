Маас виключив поставки зброї Україні. Кулеба каже, що рішення - політичне

Німеччина не буде постачати зброю Україні . Такі поставки могли б поставити хрест на ефективності нормандського формату.

Про це на брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

За його словами, Україна може бути впевнена, що Німеччина залишиться найбільшим донором, якщо мова йде про підтримку реформ, а також послідовно виступатиме на підтримку суверенітету і територіальної цілісності.

"Що стосується поставок зброї, я говорив, що коли ми дзвонили (міністру закордонних справ Росії, - ред.) Лаврову, щоб вплинути на зустріч в нормандському форматі ... Якби я сказав під час телефонної розмови, що ми будемо поставляти зброю стороні конфлікту, то ця розмова була б дуже короткою", - зазначив Маас.

У свою чергу Кулеба зазначив, що немає жодного міжнародного правила, яке б обмежувало Україну в закупівлях зброї за кордоном.

"Ми є відповідальним учасником міжнародних механізмів. Немає і ніякої юридичної заборони в законодавстві Німеччини, яка не дозволяє продавати зброю Україні. Україна - це держава, яка захищається, вона не використовує зброю, щоб захоплювати територію. Тому ми розуміємо, що рішення Німеччини є політичним", - підкреслив Кулеба.

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