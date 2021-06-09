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"Шахтар" підписав резервіста "Бенфіки" Педріньо за 18 млн євро. Найдорожчий трансфер за 8 років

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Лісабон, Середа 09 червня 2021 21:52
"Шахтар" підписав резервіста "Бенфіки" Педріньо за 18 млн євро. Найдорожчий трансфер за 8 років Фото: Педриньо (slbenfica.pt)
Автор: Роман Тверденко

"Шахтар" домовився з "Бенфікою" про підписання бразильського вінгера Педріньо. Український клуб заплатив 18 мільйонів євро за нього.

Про це повідомляє офіційний сайт "Бенфіки".

Незабаром 23-річний футболіст повинен підписати з "Шахтарем" п'ятирічний контракт. Деталі його угоди поки невідомі.

Про переговори і складнощі в обговоренні угоди між клубами португальські ЗМІ повідомляли протягом останніх декількох тижнів. І в підсумку контракт погодили. За повідомленнями преси," гірники "нібито вели гравця ще з часів виступів його в Бразилії за "Корінтіанс", але тоді не змогли його купити.

Для "Шахтаря" цей трансфер стане найдорожчим з серпня 2013 року, коли за 25 мільйонів євро був придбаний лівий вінгер Бернард з Атлетіко Мінейро. Також угода з купівлі Педріньо стала другою найдорожчою в історії клубу з Донецька, теж після трансферу Бернарда.

Педріньо не був основним футболістом в минулому сезоні. 23-річний правий вінгер частіше виходив на заміну, в сумі провівши на полі 1093 хвилини, забив 1 гол і віддав 4 асисти в 31 матчі.

Нагадаємо, що головним тренером "Шахтаря" в травні став італієць Роберто Де Дзербі. Він замінив португальця Луїша Каштру.

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