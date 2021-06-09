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Україна перейшла в "зелену" зону карантину, - Шмигаль

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Київ, Середа 09 червня 2021 13:21
Україна перейшла в "зелену" зону карантину, - Шмигаль Фото: Україна перейшла в "зелену" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна переходить в "зелену" зону карантину. У всіх областях послаблюють карантинні обмеження.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Сьогодні зранку на сайті МОЗ опублікували карту, на якій всі області стали "зеленими", тобто перейшли в зону карантину з найслабшими карантинними обмеженнями. Втім, офіційно рішення набуває чинності після засідання держкомісії ТЕБ і НС.

"Сьогодні всі регіони перейшли до "зеленої" зони. Але хочу закликати дотримуватись карантинних обмежень. Детальніше про це попрошу доповісти міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка", - заявив Шмигаль.

Разом з тим, зазначимо, які обмеження діють в цій зоні, крім маскового режиму в громадському транспорті та публічних місцях:

  • перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,
  • дозволено проводити масові заходи за участю більше однієї людини на чотири квадратних метра або заповненою на дві третини місць,
  • кінотеатри і установи культури можна заповнювати на дві третини,
  • кафе і ресторани можуть працювати цілодобово.

Зазначимо, що 8 червня в Україні пом'якшили карантинні обмеження. Повний список послаблених обмежень в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, вчені дали прогноз розвитку COVID в Україні до кінця червня.

Раніше Кабінет міністрів України змінив критерії встановлення "зеленої зони" карантину.

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