Україна перейшла на нову модель ринку електроенергії

Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)

Закон, який встановлює європейські норми, ухвалили ще у квітні 2017 року

Нова модель ринку електроенергії запрацювала в Україні з 1 липня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на норми закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого у 2017 році.

Законом передбачені різні механізми купівлі-продажу електроенергії: двосторонні договори, ринок "на добу вперед" і внутрішньодобовий ринок.

Для реалізації норм закону Кабінет міністрів створив на базі "Енергоринку" два державних підприємства для роботи у нової моделі оптового ринку електроенергії: ДП "Оператор ринку" та ДП "Гарантований покупець".

Також Кабмін поклав на держкомпанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго" спеціальні обов’язки продавати частину електроенергії за фіксованою ціною "Гарантованому покупцю". Таким чином, ціна електроенергії для населення до кінця року змінюватися не повинна.

Відзначимо, наприкінці червня НКРЕКП затвердила рішення, необхідні для запуску нового ринку електроенергії з 1 липня.

Нагадаємо, 27 червня були проведені перші торги на новому ринку електроенергії. На спеціальній сесії, яка проводилася з метою забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів, виробники, на яких покладено спеціальні обов’язки ("Енергоатом" і "Укргідроенерго"), повністю реалізували свої лоти на продаж ДП "Гарантований покупець".

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк прогнозує, що після введення нового ринку ціни на електроенергію зростуть на 25%. На споживчу інфляцію це матиме мінімальний вплив 0,2 відсоткових пункти, оскільки частка електроенергії в кошику становить 1%.