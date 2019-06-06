НБУ оцінив вплив нового ринку електроенергії на інфляцію

Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Ціни на електроенергію зростуть на 25%

Національний банк прогнозує, що у разі запровадження нового ринку ціни електроенергію зростуть на 25%. Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Сологуб зазначив, що на споживчу інфляцію це матиме мінімальний вплив 0,2 відсоткових пункти, оскільки частка електроенергії кошику становить 1%.

"Навіть якщо це буде трохи більше, це не буде мати такого значного впливу на індекс споживчої інфляції", - сказав він.

У той же час він зазначив, що поки ще незрозуміло, чи запрацює новий ринок електроенергії з 1 липня 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, у Верховній раді зареєстрований законопроект №10318 про відстрочення введення нового ринку електричної енергії на три місяці до 1 жовтня 2019 року, а також альтернативний - про перенесення на шість місяців. Законопроект передбачає можливість запуску в експлуатацію домашніх сонячних електростанцій потужністю до 30 кВт.

Нагадаємо, Світовий банк рекомендує перепланувати запуск нового ринку електроенергії з 1 липня на 1 жовтня 2019 року, оскільки для запуску ринку існують технічні, нормативні та політичні перешкоди.