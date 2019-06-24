Регулятор ухвалив рішення для запуску з 1 липня нового ринку е/е

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До запуску нового ринку залишився тиждень

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення, необхідні для запуску нового ринку електроенергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу комісії.

Зокрема внесені зміни до постанови №307 щодо Правил ринку та зміни до постанови №308 щодо Правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку увід 14 березня 2019 року.

Перше рішення НКРЕКП уточнює вимоги до забезпечення виконання зобов’язань за договорами про врегулювання небалансів електричної енергії, правила балансування, правила функціонування ринку допоміжних послуг, порядок проведення розрахунків на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг, порядок виставлення рахунків.

Другим рішенням комісії визначають взаємовідносини, що виникають між учасниками ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку.

Нагадаємо, з 1 липня по закону "Про ринок електричної енергії" впроваджується нова модель ринку, яка передбачає рівний доступ усіх учасників до мережі, в тому числі і зовнішніх.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський вніс у Верховну раду законопроект, яким пропонує відкласти запуск ринку електроенергії на один рік - до 1 липня 2020 року. Також законопроектом пропонується відновити "зелений" тариф домогосподарствам, які мають домашні наземні СЕС потужністю до 30 кВт.