Зеленський пропонує Раді відкласти запуск ринку електроенергії

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава держави у понеділок вніс до ВР відповідний законопроект

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній раді відкласти запуск ринку електроенергії на один рік. Про це написав представник президента в Кабінеті міністрів України Андрій Герус у своєму Facebook.

Зазначимо, у понеділок глава держави зареєстрував у парламенті відповідний проект закону, однак зараз його текст відсутній на сайті Ради.

"Сьогодні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект №10376 - зміни до ЗУ "Про ринок електричної енергії" - відтермінування введення нового ринку електроенергії до 01 липня 2020 року", - поінформував Герус.

Герус підкреслив, що за 2 роки не було пророблено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку.

"Тому, щоб запобігти різкому зростанню тарифів та кризовим явищам на ринку електроенергії, було ініційовано перенесення запуску нової моделі ринку на рік. А разом із тим розробити та втілити у життя помісячний план підготовки до відповідних змін", - написав він.

Представник президента в уряді також розповів про ще один президентський проект закону №10375, яким передбачені зміни до закону "Про альтернативні джерела енергії".

"Пропонується відновити "зелений" тариф домогосподарствам, які мають домашні наземні СЕС потужністю до 30 кВт. Обнулення таких тарифів дрібним електростанціям українців, які інвестували свої заощадження у домашні СЕС, є дуже несправедливим. Але такий закон, на жаль, був прийнятий та підписаний попереднім президентом Порошенком", - зазначив Герус.

Він додав, що обом законопроектам був присвоєний статус невідкладних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський зареєстрував у Верховній раді законопроект №10376 "Про внесення змін до закону "Про ринок електроенергії" про введення нового ринку електричної енергії".

Як писало РБК-Україна, Зеленський повідомив про ризики запуску нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року.

Відзначимо також, комітет ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки схвалив законопроект №10318 про перенесення запуску нового ринку електроенергії на три місяці з 1 липня на 1 жовтня 2019 року.