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Украина перешла на новую модель рынка электроэнергии

Новости » Экономика    01.07.2019 - 07:00
Украина перешла на новую модель рынка электроэнергии
Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)

Закон, который устанавливает европейские нормы, приняли еще в апреле 2017 года

Новая модель рынка электроэнергии заработала в Украине с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нормы закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

Законом предусмотрены различные механизмы купли-продажи электроэнергии: двусторонние договоры, рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок.

Для реализации норм закона Кабинет министров создал на базе "Энергорынка" два государственных предприятия для работы в новой модели оптового рынка электроэнергии: ГП "Оператор рынка" и ГП "Гарантированный покупатель".

Также Кабмин возложил на госкомпании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго"  специальные обязательства продавать часть электроэнергии по фиксированной цене "Гарантированному покупателю". Таким образом, цена электроэнергии для населения до конца года меняться не должна.

Отметим, в конце июня НКРЭКУ утвердила решения, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля.

Напомним, 27 июня были проведены первые торги на новом рынке электроэнергии. На специальной сессии, которая проводилась с целью обеспечения доступности электроэнергии для бытовых потребителей, производители, на которых возложены специальные обязательства ("Энергоатом" и "Укргидроэнерго"), полностью реализовали свои лоты на продажу ГП "Гарантированный покупатель".

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк прогнозирует, что после введения нового рынка цены на электроэнергию вырастут на 25%. На потребительскую инфляцию это окажет минимальное влияние 0,2 процентных пункта, поскольку доля электроэнергии в корзине составляет 1%.

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