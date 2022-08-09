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При катастрофі на Запорізькій АЕС евакуюють жителів трьох областей, - ОВА

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Запоріжжя, Вівторок 09 серпня 2022 22:53
При катастрофі на Запорізькій АЕС евакуюють жителів трьох областей, - ОВА Фото: начальник Запорізької ОВА Олександр Старух (facebook starukholexander)
Автор: Ілона Свиридова

У разі катастрофи на Запорізькій атомній електростанції (АЕС) евакуації підлягає населення в радіусі 50 кілометрів навколо неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха на телемарафоні.

"Є чіткі плани евакуації населення в тих ситуаціях, коли може виникнути НС ядерного характеру на території Запорізької АЕС. У мирний час були опрацьовані ці плани... За цими планами відселенню підлягають 275 тисяч осіб з 50-кілометрової зони. Це жителі Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей", - зазначив він.

За його словами, реактори на ЗАЕС досить надійні, вони розраховані на різні ситуації та можуть витримати удари. Водночас ситуація зі сховищем відпрацьованого ядерного палива складніша.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в разі катастрофи на ЗАЕС вона буде десять разів потужніша, ніж Чорнобильська в 1986 році.

Загроза зростає на тлі російських обстрілів території станції, а також інформації про те, що противник її замінував.

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Запорожская АЭС евакуація
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