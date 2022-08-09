При катастрофі на Запорізькій АЕС евакуюють жителів трьох областей, - ОВА

У разі катастрофи на Запорізькій атомній електростанції (АЕС) евакуації підлягає населення в радіусі 50 кілометрів навколо неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха на телемарафоні.

"Є чіткі плани евакуації населення в тих ситуаціях, коли може виникнути НС ядерного характеру на території Запорізької АЕС. У мирний час були опрацьовані ці плани... За цими планами відселенню підлягають 275 тисяч осіб з 50-кілометрової зони. Це жителі Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей", - зазначив він.

За його словами, реактори на ЗАЕС досить надійні, вони розраховані на різні ситуації та можуть витримати удари. Водночас ситуація зі сховищем відпрацьованого ядерного палива складніша.