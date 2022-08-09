Вдесятеро потужніше, ніж в Чорнобилі: в Україні оцінили наслідки аварії на ЗАЕС
В Україні визначили наслідки можливої катастрофи на Запорізькій АЕС. Для цього використали наслідки аварії на ЧАЕС, що відбулася у 1986 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновки Державної агенції з управління зоною відчуження.
"На 4-му реакторі ЧАЕС було 2 дві тисячі паливних збірок, на ЗАЕС у шести реакторах й у сховищі відпрацьованого ядерного палива міститься до 18 тисяч паливних збірок (у 9-10 разів більше). Тобто наслідки аварії на ЗАЕС можуть бути вдесятеро потужніші, ніж у 1986 році на ЧАЕС", - йдеться в повідомленні.
Якщо катастрофа станеться, то
- площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження);
- Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства;
- площа потенційної забрудненої території - до 2 млн км², а ступінь зараження інших територій України та Європи, Росії та Білорусі залежатиме від вітру;
- кількість ліквідаторів може становити від 1 млн осіб;
- кількість загиблих - десятки тисяч, залежно від поточної кількості людей на території Запорізької області, кількість евакуйованих/відселених осіб - від 2 млн осіб;
- на неосяжну кількість років буде забруднена ріка Дніпро;
- може відбутись викид радіоактивного цезію-137 у кількостях, небезпечних для здоров'я людей, ґрунтів, водойм. Основна частина викидів припаде на Україну, але постраждають також ЄС, Білорусь і Росія.
До аварії може призвести:
- пожежа;
- вибух або ураження снарядами, бомбами, ракетами.
Нагадаємо, 5 серпня окупанти двічі обстріляли ЗАЕС. З'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин.
Володимир Зеленський назвав такі дії РФ терором та закликав ввести санкції проти "Росатому".
ЄС також засудив обстріли ЗАЕС та закликав Росію пропустити на станцію експертів МАГАТЕ.
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