Глава "Енергоатому" Петро Котін: Окупанти не підключать Запорізьку АЕС до Росії

Про ситуацію на Запорізькій АЕС, можливість підключення станції до енергосистеми Росії та ймовірність приїзду на ЗАЕС місії МАГАТЕ – в інтерв'ю РБК-Україна розповів президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

– Петре Борисовичу, на сьогоднішній день хто управляє і контролює Запорізьку АЕС?

– Український персонал і ми – "Енергоатом" – контролюємо роботу станції, її експлуатацію та ядерну і радіаційну безпеку. Російські загарбники контролюють територію станції, фізичну безпеку станції. Тобто повністю периметр станції.

На території станції близько 500 солдатів. Вони захопили підвали для укриття персоналу на випадок аварії і викиду радіоактивних речовин. Там знаходяться солдати і персонал "Росатому" – близько 15 осіб. Важко сказати точно, скільки їх там, оскільки ми не контролюємо їх захід і вихід. По тому, як ми бачимо – там їх постійно 10-15 чоловік, і періодично вони змінюються.

Ці люди знаходяться там як радники військового персоналу, який захопив станцію. Вони відстежують, що робить український персонал і кажуть військовим, чи все йде нормально або ненормально, що можна руйнувати, що не можна.

Всі наші розпорядження станція виконує, але все узгоджується з військовими, а вони консультуються з представниками "Росатому". Так що люди "Росатома" там як "моніторингова місія".

– Чи відомо про факти застосування сили до співробітників ЗАЕС? Чи є з ними стабільний зв'язок?

– У нас зв'язок з керівником станції і начальником зміни. Близько 100 осіб на сьогодні були схоплені загарбниками – ОМОНом і ФСБ, який присутній в Енергодарі. Один був забитий до смерті – Андрій Гончарук – наш водолаз, він помер у лікарні від побоїв. Сергій Швець – працівник ремонтного підрозділу, до нього прийшли додому і розстріляли автоматною чергою. П'ять куль увійшло в тіло, три навиліт. Дивом він залишився живий і зараз вже на ногах. Це було два місяці тому.

П'ять людей ми не знаємо де знаходяться взагалі – їх забрали, і про них немає ніякої інформації. Це я говорю тільки про персонал станції, по Енергодару ситуація ще гірша. Постійно над ними знущаються, б'ють. Там встановилася практика забирати людей і потім у родичів просити 50 тисяч гривень викупу.

– Як ви думаєте, чому активізувалися обстріли станції?

– Росіяни давно носилися з ідеєю перемикання ЗАЕС на Крим. Для цього треба повністю відключити станцію від української енергосистеми і переключити на лінії, які з'єднують Крим – це підстанція у Джанкої, з Каховською станцією, а вже вона з'єднується із Запорізькою станцією. Для цього необхідно відключити весь окупований південь. І тоді вони зможуть це зробити за умови, що ЗАЕС буде відключена від української енергосистеми.

– А для чого їм південь відключати?

– Тому що українська і російська енергосистеми не збігаються за частотою – ми ж перед війною відключилися від Росії і 17 березня підключилися до європейської енергосистеми. Хоча частота однакова – 50 герц, але системи не синхронізовані. Тобто піки максимуму струму і напруги можуть бути в протифазі, і ви не можете в цьому випадку просто взяти і підключити, буде аварія.

Частота якщо і збігається, то все одно потрібна спеціальна синхронізація. Якщо її немає, ви можете відключити повністю одну сторону і потім поступово підключати її від свого джерела.

Вони (росіяни, - ред.) передали на ЗАЄС спеціальну програму перемикань для подачі напруги для потреб ЗАЄС від підстанції 330 кВ Джанкой. Вона необхідна інженерам-електрикам для проведення відповідних робіт і в ній це все написано. Вони відключають повністю Запорізьку станцію від української енергосистеми і весь південь, а потім поступово від Джанкоя починають живити все назад вже на російській частоті – до Каховки і потім до ЗАЄС.

Потім Запорізьку станцію можна запускати, і її вже буде неможливо включити в українську енергосистему, оскільки вона буде на російській частоті. І передумовою виконання цієї програми – там так прямо і написано – є важке пошкодження в результаті обстрілів ліній зв'язку ЗАЕС з українською енергосистемою.

– І коли це вони планують зробити?

– У четвер ця інформація до нас прийшла, після цього в п'ятницю вони почали обстріли і пошкодили три лінії. У підсумку ЗАЕС залишилася на одній лінії. Ми готуємося полагодити всі пошкодження, підготували людей і матеріали для ремонтів, щоб включитися назад усіма лініями, які були.

– Тобто вони фактично попередили, що будуть підключати ЗАЕС до російської системи?

– Вони нас не попереджали, а просто передали програму, в якій написано – запитка ЗАЕС від Джанкоя.

– Так а коли вони за цією програмою збираються все завершити? На який період розрахована реалізація цієї програми?

– Від Росії та Білорусі ми відключилися протягом трьох днів.

– Зворотний процес можна зробити за такий саме час або швидше?

– Так, приблизно за такий саме час. Але найбільше питання і небезпека в тому, в якому стані буде перебувати ЗАЕС. Вони відключають станцію від зовнішнього живлення, а воно постійно необхідно.

– Але там же є генератори?

– Так, там є дизельні генератори. Вони включаться в аварійному режимі при втраті зовнішнього живлення. І далі ми будемо залежати від того, як довго вони пропрацюють.

– А наскільки довго вони зможуть працювати за нормою?

– У них пального на 10 діб. Але ніхто їх ніколи не перевіряв, щоб вони 10 діб працювали. За правилами вони випробовувалися на роботу протягом доби, і це було 30 років тому. Зараз вони періодично випробовуються, запускаються і підхоплюють систему – питань немає. Але такий тривалий термін ... Може він пропрацює три дні і зупиниться. Цього ніхто ніколи не перевіряв. І не належить це перевіряти.

– З приводу мінування на території станції – наскільки достовірна ця інформація?

– Ми знаємо, що вони замінували берегову лінію Каховського водосховища і ставок-охолоджувач, який відділений від нього. Ми це бачили і знаємо – ще в березні вони почали і місяці два колупалися з цим. Крім того, зараз, наприклад, в машинному залі першого енергоблоку стоїть 14 автомобілів, 12 з них – вантажівки "Урал", які завантажені незрозуміло чим. Ймовірно, там вибухівка і зброя. І ще там знаходиться дві машини типу джипів.

– Чому змінилася позиція з приводу візиту МАГАТЕ? Адже небезпека зберігається з березня, просто зараз вона стала чітко проявлятися. Чому раніше Міненерго і "Енергоатом" не форсували приїзд місії МАГАТЕ?

– Кілька переговорів було з МАГАТЕ з приводу їх приїзду. І у всіх заявах, які ми робили, ми говорили, що треба визнати, що основна проблема безпеки ЗАЕС – це присутність там загарбників і те, що вони там роблять.

І радикальним рішенням є встановлення демілітаризованої зони на території станції та навколо неї. Ми це просили зробити з самого початку. І після цього може приїхати місія, і ми зможемо забезпечити її безпеку.

Зараз ми не можемо гарантувати безпеку, оскільки від Запоріжжя до ЗАЕС більше 50 блокпостів з озброєними людьми. Ми про це говорили, і президент про це говорив на зустрічі з Гроссі (Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі – ред.). Те, що пропонувалося – ввести миротворчий контингент ООН ("блакитні каски" – ред.) на станцію і тоді в складі цього контингенту може бути місія МАГАТЕ.

– Є інформація від МЗС про те, що такий варіант готується? Запитую у вас, оскільки МЗС не коментує це питання.

– Про це йшлося з самого початку. Тим часом МАГАТЕ весь час не визнавало, що тут війна йде і станція захоплена. У всіх заявах, коли ми говорили про порушення шести принципів безпеки і про те, що на станції присутня військова техніка, і це порушення всіх правил, в тому числі і МАГАТЕ – вони цього не визнавали. Там дуже сильний російський вплив.

– Але зараз вони вже все визнали, судячи з останніх заяв?

– Зараз – так. Остання заява їх була про те, що принципи порушені і треба їхати. Так зараз їм і сказали – їдьте. Якщо ви визнаєте – їдьте. Ми готові вас приймати, але тільки не готові гарантувати безпеку. І відразу тиша. У підсумку виходить, ми як би готові їхати, але ви нам не дозволяєте. І на цьому всі зараз грають.

– Так ви думаєте, місія приїде в результаті чи ні?

– Поклавши руку на серце, думаю, не приїде, бо побояться. Якщо будуть "блакитні каски", то приїде. Але це все треба узгодити з ООН, а це не одного дня справа.

– Ви впевнені в кадрах "Енергоатому", враховуючи, що періодично з'являється інформація про зв'язок деяких співробітників з Андрієм Деркачем? (Деркач очолював "Енергоатом" у 2006-2008 роки. За даними СБУ, в 2016 році він був завербований РФ, в червні 2022 року агентурна мережа, куди входив нардеп Деркач, була викрита, - ред.) Називається Олег Бояринцев (директор з персоналу "Енергоатому" Бояринцев в березні 2022 року був затриманий СБУ, але незабаром відпущений, - ред.). Ви впевнені, що серед кадрів "Енергоатому" немає, що називається, "кротів"?

– Я абсолютно впевнений у наших кадрах. Я знаю, хто це все поширює, в тому числі і про Бояринцева, і про Деркача. Це практично російська група людей, серед яких в тому числі і колишні працівники "Енергоатому", які згрупувалися в невелику купку і вкидають ці фейки. Дуже шкода, що підхоплюють це журналісти.

Конкретно про Бояринцева я можу вам сказати, що приблизно місяць тому він отримав нагороду Міноборони України за допомогу українським Збройним силам. Так що це все маячня про Бояринцева. Він коли молодий був, працював з Деркачем – помічником його був. Мало хто у кого колись давним-давно працював. І зараз з цього зробили цей кейс і роздмухують всю цю історію люди, які заважають нам робити справу, яка необхідна зараз.

– Там не тільки Бояринцев. Там і на вас натякають, і на міністра енергетики про зв'язок з Деркачем.

– Тут ніякого Деркача немає і не може бути. І з самого початку як ми прийшли, ми повністю виключили Росію з відносин з "Енергоатомом": відмовилися від вивезення відпрацьованого ядерного палива в Росію, побудувавши ЦСВЯП (централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива), відмовилися від їх технологій, послуг і комплектуючих.

На початку війни повністю відмовилися від російського ядерного палива, вийшли з московського центру ВАО АЕС і так далі. Вивели відносини з американськими партнерами на найвищий рівень за всю історію української атомної енергетики. За це нас і б'ють. Скільки та ж сама група кричала, що ми цього не зможемо зробити? Зараз ми це зробили. Ми відмовилися від російських проектів повністю.

– Якщо ЗАЕС перепідключать, то яке паливо використовуватимуть? Там же є запаси і американського, і російського.

– Окупанти не підключать станцію до Росії – це я вам обіцяю. Не підключать при всьому прагненні. А паливо є і те, і інше, російське в тому числі.

– Ви впевнені, що взимку станція буде працювати в українській системі?

– У нас теж є Збройні сили.

– Ви хочете сказати, що якщо її "відрубають" від української системи, її "відрубають" і від російської?

– Я думаю, це буде до того, як вони "відрубають" її від української енергосистеми. Станція залишиться живиться від української енергосистеми, якщо вони продовжать виконувати свою програму. Поки ми їх зупинили, і ремонтуємо ці лінії. Наші бригади вже на місці оцінюють несправності. Зараз у Запоріжжя вже доставляється додаткові дроти, які потрібні для ремонту, і ми будемо відновлювати лінії, які пошкоджені.

– Тобто, якщо вони рухатимуться далі в плані підготовки станції до перепідключення, ми перерубаємо лінії?

– І, я думаю, це буде правильним рішенням з точки зору України – перебити їм лінії, які вони збираються підключати. Думаю, наші Збройні сили будуть готові це зробити, якщо виникне необхідність.