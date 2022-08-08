Окупанти замінували територію ЗАЕС: омбудсмен вимагає реакції ООН й МАГАТЕ

Росія продовжує акти ядерного тероризму щодо об’єктів Запорізької АЕС та її персоналу. Згідно з даними розвідки, окупанти замінували територію станції, а окремі співробітники піддаються катуванням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"За інформацією Головного управління розвідки територія Запорізької АЕС наразі є замінованою, а окремі співробітники станції піддаються катуванням і насильницьким зникненням, їм надходять погрози. Це створює загрозу життю як співробітників, так і перешкоджає нормальній роботі об'єкта", - пише Лубінець.

За словами Лубінця, перебування окупантів на території ЗАЕС загрожує не лише Україні, а усьому світу, оскільки наслідки ядерного тероризму "не поважають кордони" й будуть відчутні десятки років.

Також уповноважений Верховної ради з прав людини нагадав слова начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Валерія Васильєва, який погрожував перетворити усе в пустелю, якщо Росія не досягне своєї кривавої мети.

"Тут буде або російська земля - або випалена пустеля.. ми замінували усі важливі об'єкти Запорізької атомної станції.. Ворог знає, що станція буде або російською – або нічиєю. Ми готові до наслідків цього кроку", - заявив Васильєв.

Тим часом генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що Росія вже порушила п’яти з семи основоположних принципів ядерної безпеки:

фізична цілісність об'єкта;

працездатність;

стабільний персонал;

безперебійне живлення;

здійснення радіаційного моніторингу.

"Вчергове закликаю Генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту вжити можливих заходів для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, повністю демілітаризувати територію АЕС та надати гарантії безпеки співробітникам атомної станції та мешканцям міста Енергодар для обслуговування станції. Сьогодні підготовлено та відправлено відповідні листи", - пише Любінець.