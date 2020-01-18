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Україна оскаржила рішення ЄСПЛ щодо люстрації

Новини » Політика     18.01.2020 - 08:00
Україна оскаржила рішення ЄСПЛ щодо люстрації
Фото: ЄСПЛ (navalny.feldman.photo)

Рішення ЄСПЛ було оcкаржено 16 січня

Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини, який визнав норми закону "Про очищення влади" (люстрацию) порушенням Конвенції про захист прав людини. Про це РБК-Україна повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

За словами Малюськи, українська сторона подала скаргу на рішення Європейського суду увечері 16 січня.

"Подано заяву (у Велику палату ЄСПЛ - ред.) 16 січня ввечері", - повідомив він.

Скарга була подана українським урядом у Велику палату ЄСПЛ. Термін оскарження рішення ЄСПЛ закінчувався 17 січня.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна Малюська заявляв, що Україна має намір оскаржити рішення ЄСПЛ щодо люстрації. Він додав, що в рішенні ЄСПЛ до кінця не зрозуміло, яким чином треба змінити закон, щоб він відповідав Конвенції про захист прав людини.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення щодо закону про люстрацію. У рішенні ЄСПЛ йшлося про те, що український закон "Про очищення влади" не відповідає Конвенції про захист прав людини та порушує права держслужбовців.

Крім того, перед виборами до Верховної ради президент Володимир Зеленський запропонував посилити люстрацію і подав до парламенту відповідний законопроєкт. Документом пропонувалося люструвати п'ятого президента Петра Порошенка, а також інших топ-чиновників, які були при владі в період його каденції.

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