ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина обжаловала решение ЕСПЧ по люстрации

Новости » Политика     18.01.2020 - 08:00
Украина обжаловала решение ЕСПЧ по люстрации
Фото: ЕСПЧ (navalny.feldman.photo)

Решение ЕСПЧ было обжаловано 16 января

Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека, признавшего нормы закона "Об очищении власти" (люстрацию) нарушением Конвенции о защите прав человека. Об этом РБК-Украина сообщил министр юстиции Денис Малюська.

По словам Малюськи, украинская сторона обжаловала решение Европейского суда вечером 16 января.

"Подано заявление (в Большую палату ЕСПЧ - ред.) 16 января вечером", - сообщил он.

Жалоба была подана украинским правительством в Большую палату ЕСПЧ. Срок обжалования решения ЕСПЧ истекал 17 января.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина Малюська заявлял, что Украина намерена обжаловать решение ЕСПЧ по люстрации. Он добавил, что в решении ЕСПЧ до конца не ясно, каким образом надо поменять закон, чтобы он отвечал Конвенции о защите прав человека.

Как писало РБК-Украина, 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение по закону о люстрации. В решении ЕСПЧ говорилось, что украинский закон "Об очищении власти" не соответствует Конвенции о защите прав человека и нарушает права госслужащих.

Кроме того, перед выборами в Верховную раду президент Владимир Зеленский предложил усилить люстрацию и подал в парламент соответствующий законопроект. Документом предлагалось люстрировать пятого президента Петра Порошенко, а также других топ-чиновников, которые были при власти в период его каденции.

Малюська выступил за изменение закона о люстрации Цемах подал иск в ЕСПЧ против Украины и Нидерландов
Новости Украины ЕСПЧлюстрация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь