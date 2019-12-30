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Україна має намір оскаржити рішення ЄСПЛ по люстрації

Новини » Політика     30.12.2019 - 09:10
Україна має намір оскаржити рішення ЄСПЛ по люстрації
Фото: Денис Малюська (twitter.com minjust_gov_ua)

Скаргу можна подати до 17 січня

Україна планує оскаржити рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) за люстрации. Про це розповів міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв'ю РБК-Україна.

Близько двох місяців тому ЄСПЛ виніс рішення по люстрації в Україні, констатувавши значні порушення Конвенції з прав людини.

Малюська заявив, що прочитавши це рішення, "на 100% не зрозумів, чого хоче від України хоче Європейський суд", і яким чином треба змінити закон, щоб він влаштував ЄСПЛ і відповідав Конвенції про захист прав людини.

"Тому що це рішення досить розмите, в ньому мова йде про певний баланс, а не про конкретні норми, які треба було б змінити або скасувати. Тобто загальний посил зрозумілий, що обсяг і кількість посад, які підпадають під люстрацію, необхідно якось звужувати, але він не зовсім однозначний, і важко зрозуміти причинно-наслідковий зв'язок в аргументації Європейського суду. Це складне рішення і не зовсім однозначне", - сказав Малюська.

Він додав, що Україна ще не оскаржила це рішення ЄСПЛ, однак планує.

"У нас є ще час для прийняття рішення (скаргу можна подати до 17 січня 2020 року, ред..), але швидше за все ми подамо скаргу на розгляд Великої палати ЄСПЛ. Хоча б для того, щоб чіткіше зрозуміти аргументацію суду", - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що Венеціанська комісія Ради Європи вважає, що законодавчі зміни в судову систему України загрожують її стабільності і незалежності.

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