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Люстрація порушила права українських чиновників, - рішення ЄСПЛ

Новини » Політика    17.10.2019 - 11:57
Люстрація порушила права українських чиновників, - рішення ЄСПЛ
Фото: ЄСПЛ (echr.coe.int)

Таке рішення суд одноголосно ухвалив у четвер

Звільнення державних службовців на підставі закону України "Про очищення влади"(люстрацію) призвело до порушення їхніх прав. Таке рішення одноголосно ухвалив у четвер, 17 жовтня, Європейський суд з прав людини, повідомляє прес-служба суду.

Йдеться про справу "Полях проти України", яке об'єднує ще чотири позови від українських громадян, які потрапили в 2014 році під дію закону про люстрацію.

Всі позивачі вважають, що Україна порушила ст. 8 Європейської конвенції (право на повагу до приватного і сімейного життя), а один навіть заявив про порушення ст. 13 (право на ефективний засіб правового захисту).

За рішенням суду, держава-відповідач має сплатити заявникам 5 тис. євро кожному заявнику, плюс будь-який податок, який може бути стягнуто з цієї суми, а також в якості компенсації моральної шкоди 1500 євро першому заявникові і 300 євро іншим заявникам.

РБК-Україна писало, що Конституційний суд України останні місяці неодноразово знімав з розгляду закон про люстрацію.

Відзначимо, перед парламентськими виборами президент України Володимир Зеленський пропонував посилити люстрацію і подавав відповідний законопроект. Документ, зокрема, пропонував люструвати колишнього президента Петра Порошенка, а також інших топ-чиновників, які були при владі в період його каденції.

Зеленський пропонує провести люстрацію "за списком" КСУ знову зняв закон про люстрацію з порядку денного
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