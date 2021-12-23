Якщо Україна мріє про членство в ЄС, не варто повертати часи Януковича, - Європарламент

Депутати Європейського парламенту оприлюднили заяву щодо справи проти Петра Порошенка . У Європарламенті наголосили: українська влада має утримуватися від політичних переслідувань і вибіркового правосуддя, як у часи Януковича.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву.

"Ми наполегливо застерігаємо компетентні органи України утримуватися від можливого політично мотивованого переслідування та уникати навіть натяків щодо повернення до відомих з минулого практик вибіркового правосуддя та політично мотивованих переслідувань у країні, яка прагне європейської інтеграції та, зокрема, перебуває, у процесі впровадження всеосяжної реформи судової системи, яка має призвести до безперечного застосування верховенства права без будь-яких сумнівів щодо політичного впливу", - йдеться у заяві.

У Європарламенті очікують, що правоохоронні органи, зокрема Державне бюро розслідувань та Генеральна прокуратура, не стануть знаряддям боротьби з політичними опонентами нинішньої адміністрації шляхом висування звинувачень у "державній зраді" та "фінансуванні тероризму".

"Ми очікуємо на належний процес і незалежність, неупередженість судової влади, справедливість і прозорість судових процедур, - пишуть євродепутати. - Будь-які політичні розбіжності повинні вирішуватися шляхом відкритих політичних дебатів і виборів як демократичного інструменту, а не шляхом вибіркового правосуддя. Ми закликаємо українську владу до реалізації європейського вибору України та невпинно залишатися на безкомпромісному шляху судової реформи".

У Європарламенті наголошують: в часи великих та екзистенційних загроз всі українці мають об’єднатися в умовах нагромадження російських Збройних сил на українських державних кордонах та агресивних заяв російського керівництва проти України.

"Ми продовжуємо твердо стояти на підтримку України та її народу на засадах солідарності, твердої підтримки, відданості та дружніх порад", - пишуть європарламентарі.