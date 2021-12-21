США та Європа "уважно стежать" за ситуацією з підозрою Порошенку

Європейський союз та Сполучені Штати Америки відреагували на те, що п'ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді. ЄС та Вашингтон "уважно стежать" за цією ситуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінки представництв США та ЄС в Україні.

"Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах", - заявили в американському посольстві.

Євросоюз зі свого боку також нагадав, що головними складовими верховенства права є незалежність та неупередженість правосуддя.

"ЄС спостерігає за ситуацією... Головними складовими верховенства права є належна процедура, незалежність, неупередженість правосуддя, справедливість, прозорість судового процесу. Враховуючи це, ЄС відстежуватиме розвиток подій", - йдеться в заяві представництва ЄС.