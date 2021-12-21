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США та Європа "уважно стежать" за ситуацією з підозрою Порошенку

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Київ, Вівторок 21 грудня 2021 20:16
США та Європа "уважно стежать" за ситуацією з підозрою Порошенку Фото: Петро Порошенко, п'ятий президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Європейський союз та Сполучені Штати Америки відреагували на те, що п'ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді. ЄС та Вашингтон "уважно стежать" за цією ситуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінки представництв США та ЄС в Україні.

"Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах", - заявили в американському посольстві.

Євросоюз зі свого боку також нагадав, що головними складовими верховенства права є незалежність та неупередженість правосуддя.

"ЄС спостерігає за ситуацією... Головними складовими верховенства права є належна процедура, незалежність, неупередженість правосуддя, справедливість, прозорість судового процесу. Враховуючи це, ЄС відстежуватиме розвиток подій", - йдеться в заяві представництва ЄС.

Нагадаємо, Порошенку повідомили про підозру в державній зраді в рамках справи про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу.

На підозру Порошенку сьогодні відреагував президент Володимир Зеленський.

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