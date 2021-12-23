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Если Украина мечтает о членстве в ЕС, не стоит возвращать времена Януковича, - Европарламент

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Украина, Четверг 23 декабря 2021 14:47
Если Украина мечтает о членстве в ЕС, не стоит возвращать времена Януковича, - Европарламент Фото: депутаты Европарламента обнародовали заявление по делу против Петра Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Депутаты Европейского парламента обнародовали заявление по делу против Петра Порошенко. В Европарламенте подчеркнули: украинские власти должны воздерживаться от политических преследований и выборочного правосудия, как во времена Януковича.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление.

"Мы настойчиво предостерегаем компетентные органы Украины воздерживаться от возможного политически мотивированного преследования и избегать даже намеков на возвращение к известным из прошлого практик выборочного правосудия и политически мотивированных преследований в стране, которая стремится к европейской интеграции и, в частности, находится в процессе внедрения всеобъемлющей реформы судебной системы, которая должна привести к бесспорному применению верховенства права без сомнений в политическом влиянии", - говорится в заявлении.

В Европарламенте ожидают, что правоохранительные органы, в частности Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура, не станут орудием борьбы с политическими оппонентами нынешней администрации путем выдвижения обвинений в "государственной измене" и "финансировании терроризма".

"Мы ожидаем надлежащего процесса и независимости, беспристрастности судебной власти, справедливости и прозрачности судебных процедур, - пишут евродепутаты. - Любые политические разногласия должны решаться путем открытых политических дебатов и выборов как демократического инструмента, а не путем выборочного правосудия. Мы призываем украинскую власть к реализации европейского выбора Украины и оставаться на бескомпромиссном пути судебной реформы".

В Европарламенте отмечают, что во времена больших и экзистенциальных угроз все украинцы должны объединиться в условиях накопления российских Вооруженных сил на украинских государственных границах и агрессивных заявлений российского руководства против Украины.

"Мы продолжаем твердо стоять на поддержке Украины и ее народа на основе солидарности, твердой поддержки, преданности и дружеских советов", - пишут европарламентарии.

Если Украина мечтает о членстве в ЕС, не стоит возвращать времена Януковича, - Европарламент

Как сообщалось, Европейский союз и Соединенные Штаты Америки отреагировали на то, что пятому президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене. ЕС и Вашингтон "внимательно следят" за этой ситуацией.

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