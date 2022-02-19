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Зеленський вирішив летіти до Мюнхена на конференцію з безпеки

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Україна, Субота 19 лютого 2022 09:38
Зеленський вирішив летіти до Мюнхена на конференцію з безпеки Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський 19 лютого поїде до Мюнхена для участі в конференції з безпеки. Там він зустрінеться з лідерами Британії та Німеччини та сьогодні ж повернеться назад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Сьогодні відбудеться візит президента України Володимира Зеленського до Мюнхена (Німеччина) для участі у щорічній конференції з безпеки та проведення переговорів, які заплановані на цьому майданчику", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ОП, Зеленський планує зустрітися прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віце-президентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій.

"Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України", - зазначається в повідомленні.

Водночас в ОП додали, що ситуацію на лінії дотику на Донбасі, в Автономній Республіці Крим та поблизу кордонів України аналізують спеціальні служби.

"У робочому порядку відбувається постійний аналіз розвідувальних даних та обмін інформацією з партнерами. Україна регулярно отримує додаткові актуальні дані розвідки щодо активності російських сил. Ситуація на сході країни повністю контрольована українськими силами безпеки й оборони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден назвав" не наймудрішим " рішення Зеленського взяти участь у Мюнхенської конференції з безпеки, незважаючи на загрозу російського вторгнення, зазначивши при цьому, що український президент "сам має право приймати рішення".

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Володимир Зеленський
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