Зеленський вирішив летіти до Мюнхена на конференцію з безпеки

Президент України Володимир Зеленський 19 лютого поїде до Мюнхена для участі в конференції з безпеки. Там він зустрінеться з лідерами Британії та Німеччини та сьогодні ж повернеться назад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

"Сьогодні відбудеться візит президента України Володимира Зеленського до Мюнхена (Німеччина) для участі у щорічній конференції з безпеки та проведення переговорів, які заплановані на цьому майданчику", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ОП, Зеленський планує зустрітися прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віце-президентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій.

"Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України", - зазначається в повідомленні.

Водночас в ОП додали, що ситуацію на лінії дотику на Донбасі, в Автономній Республіці Крим та поблизу кордонів України аналізують спеціальні служби.

"У робочому порядку відбувається постійний аналіз розвідувальних даних та обмін інформацією з партнерами. Україна регулярно отримує додаткові актуальні дані розвідки щодо активності російських сил. Ситуація на сході країни повністю контрольована українськими силами безпеки й оборони", - йдеться в повідомленні.