Зеленський звернувся до країн-членів НАТО: якщо хтось не хоче нас бачити - скажіть чесно

Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн-членів НАТО. Він вимагає чіткої відповіді щодо вступу України до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву президента на Мюнхенській конференції.

"Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити, або всі не хочуть нас бачити, то скажіть чесно. Нам потрібні відповіді, а не роками закриті питання", - заявив він.

За його словами, Україні кажуть: "двері відкриті, але поки що стороннім вхід заборонено".

Нагадаємо, старший експерт Інституту Брукінгса і колишній директор по Росії і Європі в Раді національної безпеки США Фіона Хілл розповіла про можливі дії Кремля проти України. За її словами, існує загроза не тільки військового вторгнення.

Зазначимо, Блінкен назвав сценарій вторгнення Росії в Україну. Про це США попереджали українську владу.