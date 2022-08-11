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Україна готує рекомендації Заходу щодо гарантій безпеки

Фото: Андрій Єрмак, керівник ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україні необхідні гарантії безпеки від західних союзників. Київ готує відповідні рекомендації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку керівника Офісу президента Андрія Єрмака на The Guardian.

"Хоча довгостроковою метою України залишається членство в НАТО, ми визнаємо, що нинішня войовничість Росії ускладнює це завдання. Тим часом, однак, нам потрібні юридично зобов'язуючі гарантії з боку наших союзників щодо надання зброї, обміну розвідданими, підтримки нашої оборони і захисту нашої економіки. Ми плануємо представити наші рекомендації світовій спільноті в найближчому майбутньому", - підкреслив Єрмак.

За його словами, зараз деякі країни досі вважають, що протистояти Росії неможливо.

"Їх позицію можна порівняти з позицією дитини, яка зіткнулася з важким завданням. Замість того щоб закривати очі, затикати вуха пальцями і кричати, що проблема зникне, ці люди повинні відкрити очі і побачити Росію такою, яка вона є", - зазначив керівник ОП.

Нагадаємо, раніше Єрмак заявив, що країнами-гарантами безпеки України можуть стати ті держави, які зараз забезпечують Україну озброєнням та іншими видами допомоги.

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Андрій ЄрмакОфіс президентаВійна Росії проти УкраїниГарантії безпеки