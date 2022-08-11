Украина готовит рекомендации Западу по гарантиям безопасности

Украине необходимы гарантии безопасности от западных союзников. Киев готовит соответствующие рекомендации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку руководителя Офиса президента Андрея Ермака на The Guardian.
"Хотя долгосрочной целью Украины остается членство в НАТО, мы признаем, что нынешняя воинственность России затрудняет эту задачу. Тем временем, однако, нам нужны юридически обязывающие гарантии со стороны наших союзников по предоставлению оружия, обмену разведданными, поддержке нашей обороны и защите нашей экономики. Мы планируем представить наши рекомендации мировому сообществу в ближайшем будущем", - подчеркнул Ермак.
По его словам, сейчас некоторые страны до сих пор считают, что противостоять России невозможно.
"Их позицию можно сравнить с позицией ребенка, столкнувшегося с трудной задачей. Вместо того чтобы закрывать глаза, затыкать уши пальцами и кричать, что проблема исчезнет, эти люди должны открыть глаза и увидеть Россию такой, какая она есть", - отметил руководитель ОП.
Напомним, ранее Ермак заявил, что странами-гарантами безопасности Украины могут стать те государства, которые сейчас обеспечивают Украину вооружением и другими видами помощи.
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