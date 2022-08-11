Украина готовит рекомендации Западу по гарантиям безопасности

"Хотя долгосрочной целью Украины остается членство в НАТО, мы признаем, что нынешняя воинственность России затрудняет эту задачу. Тем временем, однако, нам нужны юридически обязывающие гарантии со стороны наших союзников по предоставлению оружия, обмену разведданными, поддержке нашей обороны и защите нашей экономики. Мы планируем представить наши рекомендации мировому сообществу в ближайшем будущем", - подчеркнул Ермак.

По его словам, сейчас некоторые страны до сих пор считают, что противостоять России невозможно.

"Их позицию можно сравнить с позицией ребенка, столкнувшегося с трудной задачей. Вместо того чтобы закрывать глаза, затыкать уши пальцами и кричать, что проблема исчезнет, эти люди должны открыть глаза и увидеть Россию такой, какая она есть", - отметил руководитель ОП.