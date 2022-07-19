Єрмак назвав країни, які можуть стати гарантами безпеки для України

На шляху до НАТО Україні потрібні безпекові гарантії, які можуть надати країни-партнери. Мова йде про держави, які зараз забезпечують Україну озброєнням та іншими видами допомоги.

За його словами, коли війна закінчиться, Україна залишиться з декларативною позицією в Конституції, що ми йдемо до НАТО.

"Ми повинні мати гарантії до того моменту, коли ми або опинимося в НАТО, ми не відмовляємося від цього, або буде якийсь інший оборонний альянс з нашими міжнародними друзями і партнерами. Тому ми запропонували країнам, що ми хотіли б, щоб на шляху до НАТО вони надали нам ці гарантії безпеки", - сказав Єрмак.

Він додав, що сьогодні влада веде перемовини у першу чергу з такими країнами, як США, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Польща, Туреччина, Австралія і багато інших.

"Я не говорю, що вони сказали: так, ми готові. Нам Будепаштський меморандум № 2 не цікавий. Думаю, що це буде така конструкція, у якій буде велика угода з багатьма учасниками, а потім додатково будуть двосторонні, більш детальні договори, з нашими партнерами. Сьогодні про зацікавленість в таких договорах заявила і Великобританія, і Польща, в принципі ми говоримо і з США", - зазначив глава ОП України.