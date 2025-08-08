Укороченный жакет - главный тренд лета 2025: как его носит жена Виктора Павлика
Жена Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, поделилась в сети новым модным образом - она выбрала укороченный жакет и шорты, создав стильный и актуальный лук для лета.
Какой "лук" выбрала жена Павлика
Екатерина Репяхова продемонстрировала стильный и одновременно непринужденный образ, который идеально подходит для теплого времени года.
Цвет
Образ выдержан в нежной светлой палитре - белый и бледно-розовый. Это придает ему свежесть и легкость.
Верх
Для выхода в свет супруга артиста выбрала белый укороченный жакет свободного кроя.
Низ
Длинные шорты бледно-розового цвета из льна.
Обувь
На ногах - элегантные босоножки-мюли на каблуках с тонкими переплетениями, придающие образу утонченности.
Аксессуары
Миниатюрная белая сумочка, которая гармонично дополняет светлую гамму образа.
Стиль
Этот образ можно охарактеризовать как smart casual или элегантный повседневный.
Он сочетает в себе комфорт и непринужденность повседневного стиля (льняная ткань, свободный крой) с элементами классической элегантности (каблуки, миниатюрная сумочка).
Почему укороченный жакет - тренд лета 2025
Укороченный жакет действительно является одним из ключевых трендов сезона весна-лето 2025. Вот несколько причин, почему он стал таким популярным.
Акцент на талии и женственности
Укороченная длина жакета позволяет подчеркнуть талию, особенно если сочетать его с брюками, юбками или шортами с завышенной посадкой.
Это создает более пропорциональный и женственный силуэт, в отличие от длинных оверсайз-жакетов, которые могут скрывать фигуру.
Легкость
Короткий жакет выглядит менее официально и затруднительно, что делает его идеальным вариантом для лета.
Он придает образу динамичности и воздушности.
Универсальность в сочетаниях
Этот элемент гардероба прекрасно комбинируется с разными вещами, создавая разнообразные образы. Его можно носить:
- со штанами палаццо или кюлотами
- с юбками меди или мини
- с платьями, особенно приталенными
- с шортами, как у Екатерины Репяховой.
Игра с пропорциями
Короткая длина жакета позволяет визуально "удлинить" ноги, особенно в сочетании с низом с высокой талией. Это делает фигуру более утонченной.
Разнообразие стилей и материалов
В 2025 году дизайнеры предлагают множество вариаций укороченных жакетов: от классических моделей из костюмной ткани до более романтичных вариантов из легких материалов, таких как лен, как на фото.
Актуальны как приталенные, так и немного объемные модели.
