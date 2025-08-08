Укороченный жакет - главный тренд лета 2025: как его носит жена Виктора Павлика

Жена Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, поделилась в сети новым модным образом - она выбрала укороченный жакет и шорты, создав стильный и актуальный лук для лета.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram .

Какой "лук" выбрала жена Павлика

Екатерина Репяхова продемонстрировала стильный и одновременно непринужденный образ, который идеально подходит для теплого времени года.

Цвет

Образ выдержан в нежной светлой палитре - белый и бледно-розовый. Это придает ему свежесть и легкость.

Верх

Для выхода в свет супруга артиста выбрала белый укороченный жакет свободного кроя.

Низ

Длинные шорты бледно-розового цвета из льна.

Репяхова показала модный образ (скриншот)

Обувь

На ногах - элегантные босоножки-мюли на каблуках с тонкими переплетениями, придающие образу утонченности.

Аксессуары

Миниатюрная белая сумочка, которая гармонично дополняет светлую гамму образа.

Стиль

Этот образ можно охарактеризовать как smart casual или элегантный повседневный.

Он сочетает в себе комфорт и непринужденность повседневного стиля (льняная ткань, свободный крой) с элементами классической элегантности (каблуки, миниатюрная сумочка).

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Почему укороченный жакет - тренд лета 2025

Укороченный жакет действительно является одним из ключевых трендов сезона весна-лето 2025. Вот несколько причин, почему он стал таким популярным.

Акцент на талии и женственности

Укороченная длина жакета позволяет подчеркнуть талию, особенно если сочетать его с брюками, юбками или шортами с завышенной посадкой.

Это создает более пропорциональный и женственный силуэт, в отличие от длинных оверсайз-жакетов, которые могут скрывать фигуру.

Легкость

Короткий жакет выглядит менее официально и затруднительно, что делает его идеальным вариантом для лета.

Он придает образу динамичности и воздушности.

Жена Павлика показала модный лук на лето (скриншот)

Универсальность в сочетаниях

Этот элемент гардероба прекрасно комбинируется с разными вещами, создавая разнообразные образы. Его можно носить:

со штанами палаццо или кюлотами

с юбками меди или мини

с платьями, особенно приталенными

с шортами, как у Екатерины Репяховой.

Игра с пропорциями

Короткая длина жакета позволяет визуально "удлинить" ноги, особенно в сочетании с низом с высокой талией. Это делает фигуру более утонченной.

Разнообразие стилей и материалов

В 2025 году дизайнеры предлагают множество вариаций укороченных жакетов: от классических моделей из костюмной ткани до более романтичных вариантов из легких материалов, таких как лен, как на фото.

Актуальны как приталенные, так и немного объемные модели.

Екатерина Репяхова (скриншот)