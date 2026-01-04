ua en ru
Вс, 04 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США намекнули правительству Кубы на "большие проблемы" после Венесуэлы

США, Воскресенье 04 января 2026 20:59
UA EN RU
США намекнули правительству Кубы на "большие проблемы" после Венесуэлы Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В США резко высказались о кубинском правительстве, назвав его "большой проблемой". Отмечается, что развитие событий на Кубе вызывает серьезную обеспокоенность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио в программе "Meet The Press" на NBC News.

"У них большие проблемы", - заявил Рубио, назвав кубинское правительство "проблемным".

Он также подтвердил критическую позицию США в отношении режима Кубы.

"Я не думаю, что это какая-то тайна, что мы не большие поклонники кубинского режима", - отметил госсекретарь США.

Куба уже давно находится под пристальным вниманием США из-за политических ограничений и экономического кризиса.

Рубио не впервые критикует кубинский режим, напоминая об ограничении прав человека и свободы слова на острове. Его последние заявления подчеркивают длительную позицию США в отношении Кубы и актуальность международного внимания к правительственным проблемам в стране.

Санкции США против Кубы

Президент США Дональд Трамп утвердил меморандум, который предусматривает усиление санкционного давления на Кубу.

В январе 2025 года он также аннулировал ряд решений предыдущей администрации Джо Байдена по острову - в частности отменил документ об исключении Кубы из списка государств-спонсоров терроризма и возобновил ограничения на финансовые операции с кубинскими юридическими лицами.

Позже стало известно, что США прекращают действие миграционных программ для стран, находящихся в кризисном состоянии, среди которых оказалась и Куба.

В то же время Государственный департамент объявил о введении беспрецедентных визовых санкций против президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, объяснив это нарушениями прав человека и притеснениями свободы слова на острове.

Операция США в Венесуэле

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно реализовали масштабную операцию в Венесуэле. По его словам, Николаса Мадуро вместе с женой задержали и вывезли за пределы страны.

Кубинские власти открыто выражали поддержку венесуэльскому руководству, назвав действия против режима Николаса Мадуро вмешательством во внутренние дела суверенного государства. В Гаване заявляли, что Венесуэла имеет право самостоятельно определять свой политический курс без внешнего давления.

После операции в США Трамп сделал ряд заявлений о других странах, включая Мексику. Он им тоже пригрозил, заявляя, что Мексикой якобы "управляют картели" и с этим "нужно что-то делать".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Куба
Новости
Дейнеко уволили из ГПСУ, его место временно займет Вавринюк
Дейнеко уволили из ГПСУ, его место временно займет Вавринюк
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем