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В ЗСУ пояснили, навіщо Росія влаштувала провокацію з Чорноморським флотом

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Севастополь, Неділя 31 липня 2022 12:39
В ЗСУ пояснили, навіщо Росія влаштувала провокацію з Чорноморським флотом Фото: в ЗСУ назвали ціль російської провокації в окупованому Севастополі (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Звинувачення Росії про начебто українську "атаку" штабу Чорноморського флоту в Севастополі є намаганням ворога вигадати привід, щоб не проводити на окупованих територіях свій "парад".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Військово-Морських Сил ЗСУ.

"Насправді ворог не ризикнув проводити день ЧФ РФ, а щоб в котрий раз не зганьбитися перед всім світом, побоюючись Збройних Сил України, вигадав привід, щоб скасовувати заходи з нагоди так званого свята", - йдеться в повідомленні.

Як пояснюють в ЗСУ, такими заявами, ворог визнає свою ППО недієздатною, та ставить під ще більший сумнів існування кримського мосту.

"Нагадуємо, що Сили оборони України проводять заходи щодо звільнення наших окупованих територій, використовуючи для цього наявні зразки озброєння. Нашими цілями є винятково військові об’єкти РФ. Ми не завдаємо ударів по території РФ. Крим - це Україна", - зазначено в повідомленні.

Що сказала РФ

Нагадаємо, так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя заявив, що вранці нібито було атаковано "українським безпілотником" штаб Чорноморського флоту у Севастополі і через це є постраждалі - на що українська сторона швидко відреагувала та спростувала всі звинувачення.

Згодом так звана влада в Криму визнала, що штаб Чорноморського флоту "атакували" з безпілотника з тимчасово окупованого Севастополя.

Що примітно, свій "парад" окупанти, перестрахувавшись, скасували в Севастополі ще за 10 днів до провокації.

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