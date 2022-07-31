У Криму визнали, що штаб Чорноморського флоту "атакували" з Севастополя
У Криму визнали, що штаб Чорноморського флоту "атакували" з безпілотника з тимчасово окупованого Севастополя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "сенатора" від Криму Ольги Ковітіді.
За її словами, вже почалися оперативно-розшукові роботи, щоб нібито знайти винних.
Нагадаємо, сьогодні окупанти заявили, що Україна вранці нібито "атакувала" безпілотником штаб Чорноморського флоту в окупованому Севастополі.
За інформацією пропагандистів, постраждали 5 співробітників штабу, загиблих немає.
При цьому в Одеській області назвали звинувачення РФ черговою провокацією.
"Звільнення нашого Криму від окупантів буде відбуватися не так і набагато ефективніше. Всьому свій час", - сказав спікер ОВВА Сергій Братчук.
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