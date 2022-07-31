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У Криму визнали, що штаб Чорноморського флоту "атакували" з Севастополя

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Севастополь, Неділя 31 липня 2022 12:09
У Криму визнали, що штаб Чорноморського флоту "атакували" з Севастополя Фото: у Криму визнали, що "атака" на штаб ЧФ була з Севастополя (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Криму визнали, що штаб Чорноморського флоту "атакували" з безпілотника з тимчасово окупованого Севастополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "сенатора" від Криму Ольги Ковітіді.

За її словами, вже почалися оперативно-розшукові роботи, щоб нібито знайти винних.

Нагадаємо, сьогодні окупанти заявили, що Україна вранці нібито "атакувала" безпілотником штаб Чорноморського флоту в окупованому Севастополі.

За інформацією пропагандистів, постраждали 5 співробітників штабу, загиблих немає.

При цьому в Одеській області назвали звинувачення РФ черговою провокацією.

"Звільнення нашого Криму від окупантів буде відбуватися не так і набагато ефективніше. Всьому свій час", - сказав спікер ОВВА Сергій Братчук.

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