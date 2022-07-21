Росія скасувала військовий парад у Севастополі на День ВМФ
Російська Федерація скасувала військовий парад в окупованому Севастополі, який традиційно планувався на День Військово-морського флоту 31 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Повідомляється, що традиційного параду в Севастопольській бухті цього року не буде. Крім того, скасовано зустріч моряків у Будинку офіцерів, а також прийом у командувача Чорноморського флоту РФ.
Причини скасування параду не повідомляються.
Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що українська сторона готується знищити Чорноморський флот Росії. З цією метою нарощуються поставки протикорабельних ракет. За його словами, рано чи пізно Україна націлиться російський флот.
За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося знищити 15 кораблів противника. У квітні було потоплено флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва".
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