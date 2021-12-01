Ніколи не користувалися Інтернетом 37% жителів Землі, - ООН

За оцінками Міжнародного союзу електрозв'язку, 37% населення світу або 2,9 млрд людей ніколи не користувалися Інтернетом. При цьому кількість людей в мережі збільшилася до 4,9 млрд в 2021 році з приблизно 4,1 млрд в 2019 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нові дані Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), спеціалізованого агентства ООН з інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ).

"Передбачувана кількість людей, що користуються Інтернетом, збільшилася до 4,9 млрд в 2021 році з приблизно 4,1 млрд в 2019 році", - йдеться в звіті. Таке зростання пов'язують з наслідками пандемії COVID-19.

Експерти відзначають, що заходи, прийняті під час пандемії, сприяли зростанню числа підключень до Інтернету. За два роки кількість користувачів мережею зросла на 17%. Багато хто був змушений підключатися, оскільки це була єдина можливість вчитися, працювати, отримувати новини і оплачувати комунальні послуги. Але не всі могли дозволити собі купити відповідні телефони, комп'ютери або лептопи, або оплатити Інтернет-послуги.

Цифровий розрив

При цьому зберігається цифровий розрив між міськими і сільськими районами, хоча він не настільки значний в розвинених країнах. У глобальному масштабі число користувачів Інтернету серед городян майже в два рази більше, ніж серед жителів сільських районів.

В агентстві уточнюють, що навіть серед наявних користувачів сотні мільйонів людей використовують можливості Інтернету вкрай рідко через погану якість зв'язку.

"МСЕ буде працювати над тим, щоб були всі компоненти, щоб під'єднати залишилися 2,9 мільярда чоловік. Наша головна мета - переконатися, що ніхто не залишився без зв'язку", - заявив генеральний секретар МСЕ Хоулінь Чжао, додавши при цьому, що серед головних проблем такого низького використання всесвітньої мережі - бідність, безграмотність, обмежений доступ до електромережі і брак цифрових навичок.