Не тільки електрокари: Tesla презентувала власний квадроцикл
Фото: Tesla презентувала власний квадроцикл (shop.tesla.com)
Компанія Tesla представила електричний квадроцикл, який отримав назву "Cyberquad for Kids". Його ціна становить 1,9 тисячі доларів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.
"Будьте готові до будь-яких пригод із повністю електричним "Cyberquad for Kids", - пише пресслужба.
Tesla відзначає, що її квадроцикл обладнаний:
- сталевою рамою;
- м’яким сидінням;
- регульованою підвіскою;
- заднім дисковим гальмом;
- світлодіодними смугами.
Працює електроквадроцикл від літій-іонного акумулятора. Максимальна швидкість становить до 16 км/год, а дальність ходу - до 25 км.
Габарити транспорту:
- 1193х660х685 мм;
- 55 кілограмів ваги.
Також у квадроциклі, для безпеки дітей, можна обмежити його швидкість до 8 км/год.
Повне заряджання акумулятора займає близько 5 годин.
Out riding with the kids on the Cyberquads! So much fun for kids and adults! @tesla pic.twitter.com/gq23GWsiDk— Franz von Holzhausen (@woodhaus2) December 2, 2021