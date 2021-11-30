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Twitter почне видаляти фотографії людей, опубліковані без їх згоди

Новость на русском →
Вівторок 30 листопада 2021 18:44
Twitter почне видаляти фотографії людей, опубліковані без їх згоди Фото: Twitter почне видаляти фотографії людей, опубліковані без їх згоди (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Користувачі Twitter зможуть видаляти фотографії з соціальної мережі за запитом. Зокрема, фото, де відображені приватні особи без їх згоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог соцмережі.

"Це оновлення дозволить нам вживати заходів щодо медіафайлів, в яких немає явного образливого змісту, за умови, що вони розміщені без згоди зображеної особи", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, з соцмережі видалятимуть публікації, якщо Twitter отримає повідомлення про те, що фотографія або відеозапис були оприлюднені без згоди людини, яка на них зображена.

Дане правило не буде поширюватися на фото і відео, а також супроводжуючі їх твіти за участю громадських діячів, якщо повідомлення опубліковано в суспільних інтересах або підвищує цінність публічного обговорення.

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